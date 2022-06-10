Минпросвещения обсуждает обобщающий курс для старшеклассников "Россия - моя история"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения обсуждает предложение школьников ввести в старших классах - 10-11-х или только в 11-х интегрированный курс "Россия - моя история", сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

По его словам, замысел заключается в повторении курса истории России "уже на новом уровне" и показе старшеклассникам значимых исторических фактов и их влияния "на становление и развитие государства".

Такой курс позволит сформировать "целостное представление об истории", считает министр. Он допускает, что этот курс может быть рассчитан не только на старшеклассников, но и на студентов среднего профессионального образования.

В соответствии с действующим образовательным стандартами, основные этапы российской новейшей истории сейчас изучаются в 9 классе.