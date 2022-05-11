В России в прошлом году приостановилось снижение употребления алкоголя

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что употребление алкоголя по-прежнему является серьезной проблемой для России, однако отметил тенденцию снижения числа курильщиков среди населения.

"Мне хотелось бы отметить еще одну проблему - это алкоголь. Алкоголь - это бич, который мы должны преодолеть. Да, мы достигли определенных успехов, за последние 10 лет количество потребляемого алкоголя сократилось более чем на 40%, но в последний год, к сожалению, динамика приостановилась", - заявил Мурашко, выступая в среду на Всероссийском форуме "Здоровье нации".

По его словам, употребление алкоголя вызывает не только зависимость, это также "травмы, увеличение инвалидизации и смертности", а также влияние на сердечно-сосудистые заболевания.

"А после covid инфекции, когда и так колоссальная нагрузка была у каждого переболевшего на сердечно-сосудистую систему, и риски возникновения новых заболеваний возрастают, алкоголь является тем триггером, который может усугубить течение заболевания", - уточнил Мурашко.

Он призвал каждого, кто занимается пропагандой здорового образа жизни, в том числе руководителей регионов РФ, включиться в работу по снижению алкоголизации населения.

Говоря о необходимости здорового образа жизни, Мурашко отметил, что курение также все еще является важной проблемой, вместе с тем среди россиян отмечается тенденция "осознания вреда табакокурения".

"Практически количество курильщиков в 2021 году сократилось больше чем на 6%. Это хорошие результаты, это хорошее модное течение, в том числе среди молодежи", - сказал министр. Он добавил, что динамика снижения курильщиков сохраняется и в этом году.