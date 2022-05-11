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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

На шахте "Распадской" в Кузбассе провели эвакуацию из-за задымления

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кемеровской области в шахте "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, управляет угольными активами Evraz) произошло задымление ленточного конвейера, из-за этого всех находившихся в шахте горняков вывели на поверхность, сообщили в пресс-службе компании.

Там не уточнили, продолжается ли добыча на шахте.

В отделе ГО и ЧС по Новокузнецкому району сообщили, что задымление возникло 10 мая утром.

"Утром загорелся конвейерный штрек в транспортном уклоне. На момент ЧП в шахте находилось 91 человек, все вышли на поверхность, никто не пострадал. В 16:40 шахта работала в прежнем режиме", - сказал собеседник агентства.

В апреле на "Ерунаковской-8" прорвало водоотвод, шахту затопило, погиб один человек.

Кузбасс Новокузнецк МЧС Ерунаковская-8 Evraz Распадская
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