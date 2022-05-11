Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Полиция проверит сообщения о паре, жарившей мясо дельфина на пляже в Анапе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция проверит информацию из соцсетей о том, что в Анапе пожилая пара жарила на костре дельфина. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают пользователи в соцсетях, на пляже 40-летия Победы в Анапе пожилая пара развела костер и пыталась на огне пожарить мясо, рядом лежал разрезанный дельфин.

Анапа Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-депутат Бурнашов попросил суд об условном наказании за драку с гаишником

Экс-депутат Бурнашов попросил суд об условном наказании за драку с гаишником
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявили минимальное с апреля 2020 года число заболевших COVID-19

В РФ за сутки выявили минимальное с апреля 2020 года число заболевших COVID-19

Бывший знаток "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск

Бывший знаток "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск
Военная операция на Украине

В Курской области продлили до 25 мая высокий уровень террористической опасности

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининграде в канун Дня Победы

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининграде в канун Дня Победы

В ЦИК РФ прокомментировали отставку пяти губернаторов

Что случилось этой ночью: среда, 11 мая

Число погибших в результате пожаров в Красноярском крае достигло восьми

Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула РФ

Что произошло за день: вторник, 10 мая