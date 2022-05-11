Полиция проверит сообщения о паре, жарившей мясо дельфина на пляже в Анапе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция проверит информацию из соцсетей о том, что в Анапе пожилая пара жарила на костре дельфина. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают пользователи в соцсетях, на пляже 40-летия Победы в Анапе пожилая пара развела костер и пыталась на огне пожарить мясо, рядом лежал разрезанный дельфин.