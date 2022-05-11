Титов предложил не признавать недобросовестными подрядчиков неисполнимых госконтрактов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе Минфина Антону Силуанову предотвратить включение в реестр недобросовестных поставщиков победителей госзакупок, которые из-за санкций не стали заключать заведомо неисполнимые контракты.

Бизнес-омбудсмен попросил министра выпустить соответствующие разъяснения, сообщила пресс-служба Титова.

В письме он напомнил, что постановление правительства от 21 марта содержит положения, "которые позволяют предотвратить включение в реестр недобросовестных поставщиков организаций, объективно не способных исполнить обязательства по контракту вследствие мер ограничительного характера со стороны иностранных государств".

"Но эти положения не распространяются на предпринимателей, которые были признаны победителями закупочных процедур, однако не стали заключать контракты в феврале-марте из-за резкого изменения ситуации на рынке и понимания невозможности исполнения обязательств", - объяснил бизнес-омбудсмен. Для них, по его словам, наступают негативные последствия - утрата обеспечения заявки, включение в реестр недобросовестных поставщиков и так далее. При этом заказчики не рассматривают предложения ни о замене товаров на аналоги, ни о корректировке цены контракта, обусловленной в том числе вынужденным изменением маршрутов и условий доставки товара.

Для примера Титов привел жалобу ООО "Диалог-Инфотех" из Мытищ, которое поставляет оргтехнику на государственные оборонные предприятия. Компания заняла второе место на поставку расходных материалов, однако получила право на заключение контракта, поскольку победитель от него отказался из-за отказа иностранных производителей поставлять в Россию свои товары. "Диалог-Инфотех", осознавая изменившиеся условия, также намеревался отказаться, однако заказчик потребовал выполнять поставки, угрожая забрать обеспечение заявки - 100 тысяч рублей - и внести исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

"У заказчика АО "КБП" была и остается возможность признать закупку несостоявшейся, однако ни на какие переговоры он не идет, требуя подписания невыполнимого договора. Более того, представитель заказчика на заседании в ФАС Тульской области называл нашу организацию "мешочниками", пытаясь всячески принизить наши компетенции", - говорится в жалобе "Диалог-Инфотеха".