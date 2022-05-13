В законодательство введут понятия "российская работа" и "российская услуга"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов поручил Минпромторгу и другим заинтересованным ведомствам к концу октября подготовить предложения по нормативному закреплению (включению в закон "О промышленной политике в РФ") понятий "российская работа" и "российская услуга".

Это и другие поручения были сформулированы после апрельской выставки "Госзаказ".

В частности, Минпромторгу также поручено подготовить предложения по актуализации полномочий правительства, связанных с подтверждением производства промышленной продукции на территории России.

Действующая нормативная правовая база включает в себя положения, определяющие национальную принадлежность только товаров или отдельных видов продукции. Это позволяет предоставлять в рамках госзакупок и закупок госкомпаний те или иные преференции поставщикам продукции, произведенной в России. Однако при закупках работ и услуг, при отсутствии критериев их национальной принадлежности, такие преференции не предоставляются, хотя на такие закупки тратится большая часть закупочных бюджетов госзаказчиков и госкомпаний.

По данным Федерального казначейства, в 2021 году объем госзакупок составил около 9 трлн рублей, из которых на закупку товаров пришлось 2,7 трлн рублей. При этом на госзакупку товаров российского производства было затрачено 1,6 трлн рублей. Общий объем закупок госкомпаний, без учета закупок у взаимозависимых компаний, составил в прошлом году около 20 трлн рублей. Здесь на закупку товаров было затрачено 9,4 трлн рублей, из которых 8,3 трлн рублей пошли на приобретение российской продукции.

К концу августа Минпромторг с помощью Минфина, Минэкономразвития и ФАС должен подготовить предложения по оптимизации механизма выдачи заключения об отнесении продукции к промпродукции, не имеющей произведенных в России аналогов. При этом предполагается, что такая оптимизация будет предусматривать перевод соответствующих процессов в электронный вид с использованием ГИС "Промышленность".

Еще одно поручение этим же ведомствам касается подготвоки предложений по изменению правил ведения Реестра договоров, заключенных госкомпаниями. Эти изменения должны будут предусматривать предоставление полного доступа к этому реестру подведомственным организациям Минпромторга, являющимся центрами компетенций по информационно-аналитическому сопровождению решения задач в области развития оборонно-промышленного комплекса, развития производства высокотехнологической продукции.

Также Минпромторгу поручено до конца мая подготовить предложения по ускоренному восстановлению российского станкостроения в современных условиях.

Кроме того, Борисов поручил Федеральному казначейству организовать для региональных заказчиков регулярное проведение методических обучающих мероприятий, направленных на "формирование эффективных механизмов увеличения доли товаров российского происхождения в общем объеме закупок субъектов РФ". При этом предполагается, что Казначейство будет привлекать к проведению таких мероприятий профильные организации дополнительного профессионального образования.

Федеральной антимонопольной службе поручено подготовить к октябрю текущего года статистику по нарушения национального режима при проведении госзакупок. Эта информация должна направляться в Минфин, Минпромторг и в Федеральное казначейство. Причем подготовка такой статистической информации должна стать регулярной.