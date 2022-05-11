На Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации армии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Ильи Яшин сообщил, что полиция составила в его отношении четыре протокола по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

"Сегодня я получил кипу судебных повесток. Полиция составила на меня сразу четыре протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ", - написал Яшин в среду в своем телеграм-канале.

Оппозиционер также опубликовал сами судебные повестки, из которых следует, что по одному из эпизодов Тушинский суд Москвы проведет заседание 20 мая, по трем другим – 25 числа. Протоколы составлены по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), предполагающей штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Закон о введении данной статьи в Кодекс об административных правонарушениях был подписан президентом РФ 4 марта.

При этом за повторное совершение правонарушения по данной статье в отношении гражданина может быть возбуждено уже уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривающей штраф от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.