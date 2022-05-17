Зампред отделения ВООПИиК Кононов оштрафован за дискредитацию армии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Ленинский суд оштрафовал на 40 тысяч рублей заместителя председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова, сообщает пресс-служба судов города.

Он признан виновным в дискредитации использования российских военных в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности (по ч.1 ст.20.3.3 КоАП). О том, что на него составлен протокол по этой статье, стало известно ранее 17 мая.

Из протокола об административном правонарушении следует, что полицейские почитали один из чатов в Telegram и нашли несколько постов с фотографиями и скриншотами со страницы "Aleksander Kononov" с информацией, которую сочли дискредитирующей армию. Аналогичные материалы полицейские нашли и во "ВКонтакте".

В суде Кононов вину не признал и назвал провокацией и политическим заказом то, что его привлекли к ответственности.

Кононов - кандидат исторических наук, автор статей, сборников, научных публикаций по истории XIX - начала XX веков. Он входит в совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, а также в городской градотроительный совет и другие организации.