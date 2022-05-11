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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Третье за неделю дело о дискредитации армии РФ прекратили в Петербурге

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга прекратил дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении гражданина по фамилии Шерченков, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Из протокола об административном правонарушении следовало, что 15 апреля Шерченков находился у дома по улице Ильюшина. Шерченков стоял, держал в руках плакат и демонстрировал его окружающим. На плакате было написано "Антивоенный пикет", "Не томатный сок", - говорится в сообщении.

Составители протокола сочли, что своими действиями мужчина дискредитировал Вооруженные силы России, подрывал их авторитет и портил имидж, что подпадает под действие ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Суд же, по информации пресс-службы, прекратил производство по делу за отсутствием состава вмененного правонарушения.

Как сообщалось, неделю назад суды в Петербурге прекратили на аналогичном основании два дела по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Петербург
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