Главный нарколог Минздрава предложил продавать спиртосодержащие лекарства по рецепту

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств в России должна быть запрещена; отпуск таких средств должен осуществляться строго по рецепту, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"(Свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств) категорически должна быть запрещена. Только по рецепту, только в маленьких объемах, вот моя позиция", - сказал Брюн журналистам в среду.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил вице-премьеру Татьяне Голиковой от имени комитета письмо, в котором просит ее дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств и представить ее в комитет.

Также сообщалось, что 7 апреля в комитете состоялось совещание, в рамках которого представители ведомств обсуждали совершенствование учета производства и оборота спиртосодержащих лекарственных средств.