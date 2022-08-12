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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В России обсуждают изменение правил оборота спиртосодержащих лекарств

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике и Минздрав вместе готовят поправки в закон об обращении лекарственных средств, которые призваны изменить правила маркировки и оборота спиртосодержащих препаратов. Об этом сообщает сайт комитета.

Предлагается уточнить перечень лиц, которым организации оптовой торговли спиртосодержащими лекарственными препаратами вправе их продавать. Также предлагается введение обязательной маркировки первичной упаковки каждой единицы спиртосодержащего лекарственного препарата объемом свыше 100 миллилитров и содержанием спирта свыше 40%.

За нарушение этих требований оптовому торговцу будет грозить аннулирование его лицензии на фармацевтическую деятельность.

Запланирована интеграция ЕГАИС и Федеральной государственной информационной системы "Мониторинг движения лекарственных препаратов" (ФГИС МДЛП) для корректного учёта движения спиртосодержащих лекарственных препаратов.

По мнению разработчиков поправок, данные меры позволят дополнительно собрать в федеральный бюджет около 30 млрд рублей.

Минздрав Госдума ЕГАИС
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