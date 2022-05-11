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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Песков заявил, что переговоры с Украиной идут "весьма вяло и нерезультативно"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что признательны Турции за создание условий для переговоров с Украиной, но напомнили, что они начинались без посредников и также без посредников продолжаются "весьма вяло и нерезультативно".

На вопрос, нужны ли посредники в ходе переговоров между РФ и Украиной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников".

Касаясь роли Турции, представитель Кремля отметил: "Безусловно, мы весьма высоко оцениваем и признательны за усилия наших турецких коллег за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле".

Песков подчеркнул при этом, что в ходе стамбульских переговоров были определенные успехи. "Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной", - сказал он.

Песков в ходе общения с прессой не стал говорить о дальнейших перспективах российско-украинских переговоров.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли он оценить их перспективы, Песков сказал: "Нет, не могу. Пока мы можем констатировать только то, что есть".

Дмитрий Песков Украина Турция
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