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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Житель Сарапула открыл стрельбу в больнице из-за совета показаться участковому врачу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Сарапуле полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания 33-летнего горожанина по подозрению в стрельбе в больнице, сообщает "МВД Медиа". В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213).

Предварительно установлено, что мужчина пришел в приемный покой больницы. Медсестра сказала ему, чтобы он обратился к участковому терапевту, ему это не понравилось. В ходе конфликта он достал из сумки предмет, похожий на пистолет, и направил его на собеседницу. Она ушла за дверь.

Выходя из больницы, подозреваемый "совершил выстрел в фойе, предположительно, светошумовым зарядом сигнального пистолета". Никто не пострадал.

После задержания оказалось, что мужчину уже судили за незаконное хранение оружия.

Сарапул МВД Удмуртия
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