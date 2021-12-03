Губернатор Красноярского края не исключил введение QR-кодов на общественном транспорте

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Введение QR-кодов на общественном транспорте не исключено в Красноярском крае, заявил губернатор региона Александр Усс.

"Мы пока на это не пошли, дав возможность красноярцам пройти необходимые медицинские процедуры, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами. Транспорт - это жизненно необходимая вещь. Но не исключаю, что нам придется перейти и к этой практике", - сказал губернатор в интервью в эфире телеканала "Енисей" в программе "Усс на связи", комментируя возможное введение QR-кодов в общественном транспорте.

С 15 ноября в регионе расширили систему предоставления QR-кодов. Без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя посещать организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также с 15 ноября без этих документов запрещено посещение выставок и конгрессных мероприятий.

Кроме того, QR-код о прививке или справку о перенесенном коронавирусе необходимо предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Такие же ограничения действуют при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.