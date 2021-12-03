Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Губернатор Красноярского края не исключил введение QR-кодов на общественном транспорте

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Введение QR-кодов на общественном транспорте не исключено в Красноярском крае, заявил губернатор региона Александр Усс.

"Мы пока на это не пошли, дав возможность красноярцам пройти необходимые медицинские процедуры, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами. Транспорт - это жизненно необходимая вещь. Но не исключаю, что нам придется перейти и к этой практике", - сказал губернатор в интервью в эфире телеканала "Енисей" в программе "Усс на связи", комментируя возможное введение QR-кодов в общественном транспорте.

С 15 ноября в регионе расширили систему предоставления QR-кодов. Без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя посещать организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также с 15 ноября без этих документов запрещено посещение выставок и конгрессных мероприятий.

Кроме того, QR-код о прививке или справку о перенесенном коронавирусе необходимо предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Такие же ограничения действуют при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

23
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикронФилиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикрон
Александр Усс Красноярский край Коронавирус

Новости по теме

Новости

Тела 29 погибших в "Листвяжной" остаются под землей

В Думе допустили, что РФ может помочь Донбассу в случае военной агрессии Киева

Что случилось этой ночью: пятница, 3 декабря

МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Пандемия коронавируса

Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии

Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии
Пандемия коронавируса

Минздрав подготовит к середине декабря список медотводов от вакцинации против COVID

Роскомнадзор заблокировал маркетплейс Etsy за нарушение авторских прав

Рогозин сообщил, что пуск "Союза" с космодрома Куру вновь отложен на сутки

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });