Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор готов оказать помощь Северной Корее, где были выявлены первые случаи заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Пока официальных запросов от КНДР не поступало, но Роспотребнадзор в случае такого обращения готов предоставить помощь", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что у ведомства есть опыт взаимодействия с КНДР. Так, в 2020 году КНДР стала одной из первых стран, куда в феврале были направлены российские тест-системы.

Северная Корея в четверг объявила о первых случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране, о чем сообщило "Ренхап" со ссылкой на агентство ЦТАК. Согласно сообщению, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

Все время пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.

После обнаружения заболевших, власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав усилить пограничный контроль в связи с появлением в стране COVID-19. Он также пообещал преодолеть "неожиданный кризис".

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и для собственных граждан.