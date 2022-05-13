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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Южная Корея предложила отправить КНДР вакцины от COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил КНДР вакцины от коронавируса COVID-19 в связи со вспышкой заболевания в стране, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

"Президент Юн Сок Ёль планирует предоставить народу Северной Кореи вакцины от коронавируса и другие медикаменты. Сообщается, что число случаев (заболевания - ИФ) в Северной Корее увеличивается с невероятной скоростью в связи с крупной вспышкой коронавируса. Мы продолжим обсуждать с Северной Кореей детали", - заявил представитель президента Кан Ин Сон.

Представитель президента сообщил журналистам, что Северная Корея еще не ответила на предложение Южной Кореи, и что решение об отправке помощи не обсуждалось с США.

В пятницу Северная Корея опубликовала второй отчет о вспышке коронавируса, в котором утверждается, что вирусом заразились более 350 тыс. человек и шесть человек умерли от последствий заболевания. У одного из погибших был выявлен штамм "омикрон".

Северная Корея в четверг объявила о первых на своей территории случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране. Согласно сообщению, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и граждан страны.

Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Южная Корея КНДР
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