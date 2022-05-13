Минтруд отметил увеличение числа находящихся в простое россиян до 138 тысяч

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России число работников, которые находятся в простое, выросло с 98 тысяч в начале мая до 138 тысяч, сообщил на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Его слова приводит аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет эту межведомственную группу.

Количество работников на неполной занятости увеличилось до 131 тысячи человек с 110 тысяч в начале мая.

Котяков также сообщил, что "на сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан составляет 690,5 тысячи человек". В начале мая сообщалось о примерно 675 тысяч россиян, находящихся на учете в центрах занятости в качестве безработных.

Голикова на этом же заседании отметила, что впервые с 1 марта зафиксирован рост численности официально зарегистрированных безработных.

4 мая на встрече с президентом глава Минтруда отчитывался, что в стране "порядка 98 тысяч наших граждан находятся в "простое" и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях".