МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Москва рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток получить визу этой страны, сообщили в МИД РФ.

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что в последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан на то, что стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.

"До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан", - отмечается в сообщении.