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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

РФ вышлет 10 румынских дипломатов и одного сотрудника посольства Болгарии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает десять сотрудников посольства Румынии в Москве, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"13 мая чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что "данная мера является ответом на принятое 5 апреля румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте".

Кроме того, в пятницу в МИД РФ был приглашен посол Болгарии Атанас Крыстин, которому в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Софии "была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Болгарии в Москве", сообщили на Смоленской площади.

Хроника 15 апреля 2021 года – 13 мая 2022 годаДипломатическое противостояние
Румыния Болгария МИД РФ
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