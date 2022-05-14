СКР возбудил дело об обстреле российских журналистов и жителей Докучаевска в ДНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Обстрел украинскими военными российских журналистов и местных жителей в Докучаевске будет расследоваться по статье УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ), сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Следователи установили, что накануне военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, находясь вблизи Докучаевска Донецкой народной республики, "с применением РСЗО "Ураган" произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры".

"В результате обстрела автозаправочной станции один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и двое мирных жителей, которые были доставлены в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Также, по данным СКР, повреждены три автомобиля и девять квартир в жилых домах Докучаевска.

Накануне телеграм-канал "RT на русском" сообщил, что осколочные ранения получили два оператора.