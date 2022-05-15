В Томске произошло возгорание административного здания на площади 2,5 тысячи кв. м

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в здании по улице Мостовая, 32 в Томске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в воскресенье.

"На момент прибытия первого подразделения происходит загорание крыши здания. В 06:29 (02:29 мск) объявлена локализация на площади 2,5 тысячи кв. м. В 08:00 (04:00 мск) - ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовали 24 единицы техники и 69 человек.

В ведомстве уточнили, что находящаяся в здании гостиница не пострадала.