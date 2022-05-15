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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:35

Лесные пожары остановили на подступах к нескольким населенным пунктам Красноярского края

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки ликвидировали 17 лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого правительства.

"В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. Лесным пожарным удалось остановить огонь, в некоторых случаях - буквально на подступах к дачным и жилым массивам", - говорится в сообщении.

Так, специалисты краевого Лесопожарного центра частично локализовали возгорание в Казачинском районе вблизи села Мокрушинское, сняли угрозу населенным пунктам и объектам экономики в Тюхтетском муниципальном округе, где боролись с огнем на подступах к селу Верх-Четск.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на утро 15 мая, в крае действуют 36 лесных пожаров на площади 7,9 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

Красноярский край
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