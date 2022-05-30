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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

В Красноярском крае зафиксировали 23 лесных пожара на площади свыше 35 тысяч га

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на территории Красноярского края действуют 23 лесных пожара на площади 35,8 тысяч га, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на оперативную информацию краевого Лесопожарного центра.

"Угрозы населенным пунктам нет. Лесные пожары зафиксированы в Нижнеингашском, Тасеевском, Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Емельяновском, Ермаковском, Казачинском, Большемуртинском районах и Дивногорске. К очагам возгораний оперативно доставлены лесные огнеборцы, которые сразу же приступили к тушению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бороться с огнем краевому Лесопожарному центру помогают специалисты резерва Авиалесоохраны, других регионов России, арендаторы и сотрудники лесничеств. В охране лесов от пожаров задействовано более 4 тысяч человек и свыше 1100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, информация с которых в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Также за прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров в лесах региона на площади 1,6 тысячи га, остановлено распространение 11 пожаров на площади 34,3 тысяч га. Очаги возгораний действовали в 11 муниципалитетах. Благодаря оперативному реагированию удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний привлекались 24 воздушных судна.

По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания в лесах возникли из-за сухих гроз и по вине местных жителей.

Как сообщалось, в крае действует режим ЧС. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности должностным лицам и жителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Также виновникам возгораний придется возмещать ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты на тушение пожаров.

Красноярский край
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