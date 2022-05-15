В РФ за сутки коронавирусом заболели 4,9 тыс. человек

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 4 956 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 15 мая, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 55%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 74 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 99 человек, накануне сообщалось о 107 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 047 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, число заболевших продолжает оставаться на уровне суточной заболеваемости конца апреля 2020 года.

Выздоровели за сутки 6 200 человек, или на 16% меньше по сравнению с 14 мая, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 260 293 случая заражения коронавирусной инфекцией, 377 670 умерших и 17 647 179 выписанных.