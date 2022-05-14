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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В России за сутки COVID-19 заболели 5 тыс. человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 047 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 896 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 151. При этом, число заболевших продолжает оставаться на уровне суточной заболеваемости конца апреля 2020 года.

В частности, по данным портала "Стопкоронавирус.рф", в Москве выявили 402 новых случая COVID-19, в Московской области - 246, в Санкт-Петербурге - 315.

По состоянию на 14 мая, в России количество госпитализированных за сутки составило 2 498 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 0,3%.

Увеличение количества госпитализированных произошло в 39 субъектах РФ, снижение отмечено в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах России.

В Москве, сообщает портала "Стопкоронавирус.рф", за сутки с коронавирусом в больницы попали 130 человек, в Подмосковье - 147, в Петербурге - 135.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 107 человек, накануне сообщалось о 105 умерших.

По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в частности, в столице за 24 часа умерли 16 пациентов, в Московской области - 4, в Петербурге - 13.

Выздоровели за сутки 7 378 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 13 мая, сообщили в штабе.

Как отмечает портал "Стопкоронавирус.рф", в Москве за это время поправились от болезни 345, в Подмосковье - 294, в Санкт-Петербурге - 424.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 255 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 571 умерший и 17 640 979 выписанных.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Россия Коронавирус
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