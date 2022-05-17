Новый генконсул Китая во Владивостоке прибыла в Приморье

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Во Владивосток прибыла новый генеральный консул КНР Пяо Янфань, сообщает во вторник представительство МИД РФ во Владивостоке.

"Госпожа Пяо родилась в 1971 году в граничащей с Приморским краем провинции Хэйлунцзян. На дипломатической службе с 1994 года. За время работы занимала различные посты в центральном аппарате МИД КНР и дипломатических представительствах за рубежом, в том числе национального координатора КНР по делам Шанхайской организации сотрудничества и советника-посланника (второе лицо) посольства КНР в США. Член Коммунистической партии Китая", - говорится в сообщении.

В консульский округ Генерального консульства КНР во Владивостоке входят Камчатский, Приморский края, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ.