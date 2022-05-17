В Россию впустили более 3000 граждан Украины, допустивших мелкие нарушения закона

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - МВД России решило снять ограничения и разрешить въезд в Россию более чем 3000 граждан Украины, в том числе жителям ДНР и ЛНР, которые ранее в России совершали незначительные правонарушения. Об этом сообщил пресс-центр министерства.

Речь идет о тех, кто совершал в России два и более административных нарушений незначительного характера или нарушил сроки пребывания на территории России.

В МВД их пообещали не привлекать к административной ответственности за прежние нарушения режима пребывания в стране, когда они захотят оформить разрешение на проживание, встать на миграционный учет или попросят продлить им срок пребывания в России.

Урегулировать свое правовое положение в России приезжие с Украины и Донбасса могут в территориальных органах МВД.

Ранее министерство сообщило, что с 18 февраля, когда в ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация мирного населения, по 29 апреля об убежище в России попросили 22 тысячи приезжих с Украины и самопровозглашенных республик Донбасса, временное убежище получили более 18 тысяч человек.