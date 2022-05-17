Песков призвал называть недружественные РФ страны "враждебными"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Недружественные России страны уже можно было бы назвать враждебными, потому что они ведут дипломатическую, политическую и экономическую войны в отношении нашей страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нельзя говорить об информационных войнах, не увязывая все с общим контекстом гибридной войны. Это не только американские, британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию. Нет, это и дипломатическая война, и политическая война, и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

"Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы уже сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают - это война", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что "перестало быть священным право частной собственности, перестало быть священным право на авуары и наши национальные деньги, которые у нас арестовали, заблокировали".

"Наши деньги, которые были в долларах и евро там на счетах, их заблокировали. Это наши с вами деньги. У нас это своровали, пытаются своровать. Мы еще за это, безусловно, будем бороться", - подчеркнул Песков.