Минздрав РФ решил проблему с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Проблема с дефицитом лекарственных препаратов от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России решена; ситуация, возникшая в результате ажиотажного спроса на препараты, нормализовалась, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В России решена проблема с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы", - говорится в сообщении Минздрава РФ во вторник.

"Принятые меры совместно с производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов позволили нормализовать ситуацию, возникшую в результате ажиотажного спроса", - отметили в пресс-службе министерства.

По информации Росздравнадзора, с начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено более 1,6 млн упаковок препаратов, которые используются для лечения эпилепсии, по шести торговым наименованиям, в различных дозировках и лекарственных формах; это больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Также сообщается, что лекарственные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы в текущем году были выпущены в гражданский оборот в объеме свыше 7,6 млн упаковок по четырем торговым наименованиям.