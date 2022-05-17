Псковские пограничники задержали жителя Латвии за незаконный переход границы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Псковские пограничники задержали иностранца за незаконное пересечение государственной границы РФ, сообщает во вторник пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

"В Себежском районе, в непосредственной близости от государственной границы, пограничники выявили молодого человека, который шел вдоль железнодорожных путей. Установлено, что мужчина 1987 года рождения - житель соседнего государства - незаконно пересек границу Латвии и России", - отмечается в сообщении.

За правонарушение в отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ (Пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до двух лет.