Мантуров подтвердил сроки выпуска импортозамещенной электроники для машиностроения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские производители до конца 2022 года начнут поставки некоторых видов ранее импортировавшейся радиоэлектронной продукции для отечественного машиностроения, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что участники отрасли недавно договорились об унификации требований к продукции радиоэлектронной отрасли.

"Мы исходим из того, что до конца этого года первые, уже новые импортозамещенные направления будут реализованы и начнут поставляться нашим потребителям", - сказал он.

Год назад замглавы Минпромторга Василий Шпак, комментируя дефицит автоэлектроники, анонсировал начало выпуска импортозамещенных электронных компонентов до конца 2022 года.

"Мы работаем в этом направлении, и планов мы не меняем. Исходим из тех запросов, которые были сформулированы нашими потребителям - в первую очередь, автомобилестроение, ну и другие отрасли, кто использует активно электронные компоненты, радиоэлектронику в составе своей конечной продукции. Это и стройдормаш, и транспортное машиностроение, и пищемаш, и другие машиностроительные отрасли", - сообщил во вторник Мантуров.

"На сегодняшний день наша электронная промышленность в этом направлении работает", - добавил он.

Мантуров отметил, что речь идёт о поставках именно новой продукции помимо той, "которая традиционно производилась и продолжает производиться нашими компаниями. "В частности, только в автопроме радиоэлектронные приборы производят порядка 15 компаний, которые поставляли традиционно и "АвтоВАЗу", и "ГАЗу", и "УАЗу", и даже иностранным брендам, которые локализовывают свою продукцию", - подчеркнул министр.

Глава Минпромторга также сообщил, что с этого года производители и потребители радиоэлектронной продукции договорились о выпуске унифицированной, стандартной продукции. "Самое главное, наверное, то, что стоит отметить, это мы в марте месяце, собрав основных потребителей и наших производителей радиоэлектроники, пришли к общему решению по унификации базовых радиоэлектронных компонентов для того, чтобы увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов", - сказал он.

Мантуров напомнил, что для производителей электроники действуют программы господдержки: "Мы оказываем поддержку, в частности, по льготным займам через Фонд развития промышленности, через компенсацию затрат по НИОКР - у нас есть отдельная программа по радиоэлектронике".