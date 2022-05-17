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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Общежитие колонии загорелось в Пензенской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спасатели в Пензенской области ликвидируют возгорание в четвертой исправительной колонии, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Известно, что горит общежитие исправительной колонии №4 в Пензенской области. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Сведения о происшествии уточняются, добавил он.

Позднее источник сообщил, что спасатели потушили пожар на площади около 100 кв. метров. "Было небольшое возгорание, сейчас никакой угрозы для сотрудников и осужденных нет", - сказал собеседник агентства.

Пензенская область ФСИН
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