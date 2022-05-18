Испанского посла вызвали в МИД России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес вызван в среду в МИД России, сообщает агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники в Мадриде.

Собеседники агентства не назвали причин вызова, однако EFE отмечает, что это "может повлечь определенные меры в отношении испанской дипмиссии".

Агентство напоминает, что 5 апреля испанские власти решили выслать 25 дипломатов и сотрудников посольства России в Мадриде, поскольку сочли, что они представляют угрозу безопасности страны.