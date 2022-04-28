Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти
Евгений Ройзман
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Еще один административный протокол составлен на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщила "Интерфаксу" его защитник Юлия Федотова.

"Составили сегодня протокол по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)", - сказала Федотова.

По ее словам, по данной статье Ройзману грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. "Когда рассмотрение - мы еще не знаем", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что в отношении Ройзмана было составлено три протокола по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

29 марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга по двум из них назначил Ройзману штрафы на общую сумму в 100 тыс. рублей, 7 апреля по третьему - еще 50 тыс. рублей.

Сам экс-мэр свою вину не признал.

Евгений Ройзман Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жесткую посадку вертолета под Саратовом объяснили сближением с другим вертолетом

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Частный вертолет разбился в Саратове

Синоптики пообещали россиянам теплый май

Синоптики пообещали россиянам теплый май

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

Twitter оштрафован на 3 млн руб. за отказ удалять публикации свастик

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни