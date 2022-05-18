Госдума смягчила законопроект об ограничении рекламы детских смесей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 685240-7 о рекламе детских смесей. Его еще в апреле 2019 года внесла в палату группа сенаторов и депутатов, и с тех пор документ дорабатывался.

В первом чтении он был принят в январе 2022 года. В той редакции он предусматривал полный запрет рекламы заменителей женского молока для вскармливания детей в возрасте до 1 года, кроме как на медицинских выставках и в специализированных изданиях.

Во-втором чтении депутаты отказались от запрета и решили оставить в рекламе только уведомление о преимуществе грудного вскармливания. Также такая реклама должна будет содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.

Законопроект вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Его положения предполагается не распространять на правоотношения, возникшие из договоров на производство, размещение и распространение рекламы, заключенных и не исполненных до дня его вступления в силу.