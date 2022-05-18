Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Госдума смягчила законопроект об ограничении рекламы детских смесей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 685240-7 о рекламе детских смесей. Его еще в апреле 2019 года внесла в палату группа сенаторов и депутатов, и с тех пор документ дорабатывался.

В первом чтении он был принят в январе 2022 года. В той редакции он предусматривал полный запрет рекламы заменителей женского молока для вскармливания детей в возрасте до 1 года, кроме как на медицинских выставках и в специализированных изданиях.

Во-втором чтении депутаты отказались от запрета и решили оставить в рекламе только уведомление о преимуществе грудного вскармливания. Также такая реклама должна будет содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.

Законопроект вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Его положения предполагается не распространять на правоотношения, возникшие из договоров на производство, размещение и распространение рекламы, заключенных и не исполненных до дня его вступления в силу.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Село в Курской области вновь попало под обстрел

Экс-замглавы "Аэрофлота" Панов объявлен в международный розыск

Максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки увеличили до 30 и 15 млн руб.

Максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки увеличили до 30 и 15 млн руб.

МВД опровергло утечку данных ГИБДД в сеть

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек

"Единая Россия" выступила против идеи отмены осенних выборов

"Единая Россия" выступила против идеи отмены осенних выборов

Google заявил о невозможности функционирования своего офиса в РФ

Минобороны РФ начнет получать тяжелые ударные дроны "Охотник" в 2023 году

Минобороны РФ начнет получать тяжелые ударные дроны "Охотник" в 2023 году

Оборотный штраф Google вырос на 0,5 млрд руб. за счет исполнительского сбора

В Думе выступили против продления моратория по долгам туроператоров

В Думе выступили против продления моратория по долгам туроператоров