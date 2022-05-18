МВД объявило журналиста Майкла Наки в розыск по уголовному делу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Журналист, блогер Майкл Наки объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

"Наки Майкл Сидней, 25 декабря 1993 г.р., разыскивается по статье УК", - говорится в базе данных. О какой статье идет речь, в базе не уточняется.

Вместе с тем, по данным СМИ, Наки вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору с искусственным созданием доказательств обвинения).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.