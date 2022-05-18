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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В Минфине рассказали о продолжении поисков золота СССР, пропавшего в конце 80-х

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы продолжают поиски пропавшего золота, выданного из Государственного хранилища ценностей (Гохран) СССР в конце 1980-х годов ряду компаний, в расследовании есть некоторые успехи, сообщил в среду на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Обсуждение вопроса возникло в ходе рассмотрения к первому чтению законопроекта (N103296-8), который уточняет правила закупок драгоценных металлов и драгоценных камней в Гохран России.

"Вообще было много разговоров в начале 90-х, когда золото поисчезало там у нас, в том числе и золотой запас. Ну, по крайней мере, разговоры были об этом и поиски этого золота", - вспомнил глава комитета Анатолий Аксаков.

"Ответственно утверждаю, что государственный золотой запас никуда не потерялся, он лежит, и я знаю где, но не скажу где", - ответил Моисеев.

"То, что потерялось, это потерялось золото, которое было в конце 1980-х годов зачем-то роздано заводам в качестве оборотного металла, и потом вот те заводы, которые были приватизированы разными способами, растворились в пространстве. Органы этим до сих пор занимаются, это не забыто. Органы продолжают этим заниматься, там периодически у них какие-то успехи", - добавил замминистра. "Находят кого-то?", - поинтересовался Аксаков. "Да", - ответил Моисеев. "Некоторые уже на том свете, наверное?", - предположил депутат. "По-разному", - ответил Моисеев.

В пресс-службе Минфина уточнили, что речь идет о золоте, которое было выдано Гохраном СССР.

"Золото партии"

В начале 90-х годов широкий резонанс в СМИ получила история с "золотом партии" - монетарным запасом, накопленный коммунистической партией и якобы исчезнувшим в ходе распада СССР. В книге "По большому счету" журналиста Евгении Письменной приводилась версия о том, что инцидент имел место в 1991 году: золото взяли "разные люди" под расписки в Госбанке СССР. Затем его погрузили на теплоход Москва-Одесса, а затем на морском теплоходе "Леонид Собинов" вывезли за границу и оставляли в разных портах Европы, в технических зонах.

По предварительным оценкам, которые приводит в своей книге журналист, объем вывезенного золота мог составлять около 300 тонн. В книге также утверждалось, что первый председатель ЦБ РФ Георгий Матюхин поднимал этот вопрос на встрече с главами центральных банков в Банке международных расчетов в Базеле. Он предположил, что вывезенное золото СССР может храниться в разных банках, и попросил европейских коллег исследовать вопрос и передать информацию об этом России.

Минфин РФ Алексей Моисеев СССР Госдума Анатолий Аксаков
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