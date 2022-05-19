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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В Псковской области водитель BMW сбил двоих полицейских

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Великих Лук, подозреваемого в наезде на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР Псковской области.

По версии следствия, 17 мая житель города Великие Луки во дворе дома на проспекте Гагарина сел за руль автомобиля BMW и наехал на двух оперативных сотрудников полиции, которые пришли проводить обыск в квартире его родственницы.

"У сотрудников полиции кровоподтеки на ногах. Предполагаемый злоумышленник пытался покинуть придомовую территорию с гражданином, в жилище которого необходимо было провести обыск в связи с расследованием уголовного дела", - рассказали в управлении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время водитель автомобиля задержан. Проводятся следственные действия.

Псковская область
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