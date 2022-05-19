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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В Ижевске нашли мертвым подозреваемого в двойном убийстве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту двойного убийства на окраине Ижевска, сообщает в пресс-служба управления в четверг.

В частном доме были обнаружены тела 56-летнего мужчины и его 45-летней сожительницы с признаками насильственной смерти.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с полицейскими, установлен подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый 63-летний житель г. Ижевска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина не имел постоянного места жительства и несколько дней жил в доме у пары, употребляя с ними спиртное. По версии следствия, в ходе одного из застолий возник конфликт, мужчина несколько раз ударил обоих оппонентов ножом, закрыл дверь на навесной замок и скрылся.

В четверг тело подозреваемого было обнаружено у заброшенного дома на окраине города. По предварительным данным, он умер от переохлаждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ижевск Удмуртия СКР
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