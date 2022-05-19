Суд в Саратове направил на новое рассмотрение дело по блокировке сайта Tor

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд в четверг отменил решение суда первой инстанции по делу сайта проекта сети Tor в РФ сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Решение суда первой инстанции отменено, дело передано на новое рассмотрение",- сказал собеседник агентства.

В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта сети Tor на территории РФ на основании судебного решения, вынесенного из-за размещения на этом ресурсе информации о средствах доступа к запрещенному в России контенту.

7 декабря 2021 года разработчики сети Tor – Tor Project – сообщили, что получили уведомление от РКН о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию с их сайта torproject.org, иначе он будет заблокирован. Позже в тот же день в официальном блоге Tor появилось сообщение о блокировке. В реестре запрещенной в РФ информации в качестве обоснования этого шага стоит ссылка на решение Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года.

3 декабря 2021 года эксперты, отслеживающие блокировки в интернете, сообщили, что отдельные узлы сети Tor стали блокироваться несколькими российскими провайдерами. По данным разработчиков, блокировки начались еще 1 декабря. В блоге проекта сказано, что Россия является второй страной в мире по числу пользователей Tor, ежедневно браузером пользуются более 300 тысяч человек.