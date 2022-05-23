Утечка нефтепродуктов у побережья Приморья ликвидирована

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Морспасслужбы ликвидировали разлив нефтепродуктов в бухте Рудной в Приморском крае, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель администрации Дальнегорского городского округа.

"Собрано 880 литров нефтесодержащих вод. Видимый загрязненный грунт собран и отожжен. Боновые ограждения оставлены возле пирса на случай возможной утечки", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, на прошлой неделе в бухте Рудной в акватории Японского моря было обнаружено пятно длиной 2 км и шириной 100 м. По данным природоохранной прокуратуры, загрязнение вызвано разрушением нефтеналивного пирса, законсервированного в 2006 году. На месте утечки были установлены боновые заграждения. Природоохранная прокуратура проводит проверку.