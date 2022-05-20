Что случилось этой ночью: пятница, 20 мая

Очередные обстрелы приграничных сел в Курской области, американский пакет помощи Украине на $40 млрд и запуск корабля Starliner к МКС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле двух приграничных сел. По словам Романа Старовойта, снова обстреляна Алексеевка, а также Дроновка. Пострадавших и разрушений нет.

- США в рамках пакета помощи на $40 млрд поставят Украине артиллерию и радары. В частности, в этот пакет вошли 18 155-миллиметровых гаубиц и тактических транспортных средств для них, а также три артиллерийских разведывательных радиолокационных станции AN/TPQ-36.

- Министры финансов G7 не смогли согласовать стратегию по импорту российской нефти, признала глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, обсуждались способы ограничить нефтяные доходы РФ так, чтобы не повышать мировые цены: вторичные санкции и создание "картеля покупателей" российской нефти, который определял бы максимальную цену.

- Египет выдал России вора в законе Давида Герлиани. В РФ он обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии.

- Корабль Starliner компании Boeing стартовал в беспилотном режиме. Позже он успешно вышел на орбиту и взял курс на МКС. Через 24 часа после старта корабль должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента станции.

- Умер адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации Николая II и его семьи. Как отметил директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов, Лукьянов скончался на 61-м году жизни в Москве утром 18 мая - "в день рождения Николая II".