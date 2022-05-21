В России создадут спецкомиссию по развитию садоводства и огородничества

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специальной правительственной комиссии, которая будет заниматься вопросами развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте правительства РФ.

"Главная задача новой комиссии - разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры - газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами", - говорится в сообщении.

Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода.

В них будут участвовать представители федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов.

Комиссию возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Состав комиссии будет утверждён отдельным распоряжением правительства.