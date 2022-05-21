Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

В России создадут спецкомиссию по развитию садоводства и огородничества

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специальной правительственной комиссии, которая будет заниматься вопросами развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте правительства РФ.

"Главная задача новой комиссии - разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры - газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами", - говорится в сообщении.

Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода.

В них будут участвовать представители федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов.

Комиссию возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Состав комиссии будет утверждён отдельным распоряжением правительства.

Михаил Мишустин Правительство РФ Виктория Абрамченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки МБР "Сармат" в российские войска планируют начать в конце осени

В Госдуме предложили производить выплаты по решениям ЕСПЧ в рублях

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров пополнили список физлиц-иноагентов

Что произошло за день: пятница, 20 мая

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ

Путин призвал Куйвашева выдвинуться на пост главы Свердловской области

Путин призвал Куйвашева выдвинуться на пост главы Свердловской области

Суд в Татарстане оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тыс. рублей

Путин потребовал снизить риски использования иностранного ПО в экономике РФ

Путин потребовал снизить риски использования иностранного ПО в экономике РФ