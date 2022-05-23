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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

РФ будет искать варианты для защиты обвиняемого Киевом в преступлениях контрактника

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Москве взволнованы ситуацией с российским контрактником Вадимом Шишимариным, будут искать варианты для его защиты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений (на Украине) просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам", - сказал Песков.

"Судьба каждого российского гражданина имеет для нас первоочередное значение", - заявил пресс-секретарь президента.

Власти Украины обвиняют Шишимарина в убийстве мирного жителя Сумской области страны, российский военный находится под стражей.

Дмитрий Песков Украина
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