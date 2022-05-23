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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Российский военный Шишимарин получил пожизненный срок на Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военнослужащего Вадима Шишимарина, признав его виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.

"Вина обвиняемого полностью нашла подтверждение... Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны... Признать Шишимарина виновным... и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в оглашенном в понедельник решении суда.

Суд пришел к выводу, что убийство было совершено Шишимариным "с умыслом, приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего".

В суде Шишимарин признал свою вину, сказав, что раскаивается в содеянном.

В период судебного разбирательства подсудимый находился под стражей и будет содержаться в СИЗО до вступления в силу приговора.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Москве взволнованы ситуацией с российским контрактником Вадимом Шишимариным, будут искать варианты для его защиты.

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений (на Украине - ИФ) просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам", - сказал Песков.

"Судьба каждого российского гражданина имеет для нас первоочередное значение", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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