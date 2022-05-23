Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

В Астрахани священник на внедорожнике сбил девушку на пешеходном переходе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Священнослужитель стал участником ДТП в Астрахани, в котором пострадала молодая женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Астраханской епархии в понедельник.

"Да, такой факт имеет место быть. Расследованием ДТП занимается полиция. По результатам расследования мы тоже сделаем выводы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о достоверности распространяемых в соцсетях сведений об аварии, виновником которой, по предварительным данным, стал священнослужитель.

Согласно видео с камер наблюдения, размещенном в соцсетях, 22 мая на Началовском шоссе произошло ДТП: девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил темный внедорожник, он вылетел на переход на высокой скорости.

После того как пешеход упала на дорогу, мужчина в рясе остановил машину, вышел из нее, двинулся к девушке, но вернулся обратно, снял рясу и только потом подошел к пострадавшей.

Пострадавшая госпитализирована. По свидетельству очевидцев, водитель предположительно был пьян.

В управлении МВД по Астраханской области агентству подтвердили факт аварии и сообщили, что за рублем автомобиля, сбившего девушку 1999 года рождения, был 70-летний астраханец.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Астрахань ДТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава Минтуризма Ставрополья стал фигурантом новых уголовных дел

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Россия отказалась от заявки на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"

В Москве заявили о праве США отправить в Киев морпехов для охраны своей дипмиссии

НПФ в I квартале показали отрицательную доходность по портфелям накоплений и резервов

В Кремле усомнились в вероятности обмена Медведчука на военных с "Азовстали"

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления курсантов

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 4 158 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 4 158 человек

Неплатежи в экономике, несмотря на ухудшение конъюнктуры, остались на уровне 2021 года