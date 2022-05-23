В Астрахани священник на внедорожнике сбил девушку на пешеходном переходе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Священнослужитель стал участником ДТП в Астрахани, в котором пострадала молодая женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Астраханской епархии в понедельник.

"Да, такой факт имеет место быть. Расследованием ДТП занимается полиция. По результатам расследования мы тоже сделаем выводы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о достоверности распространяемых в соцсетях сведений об аварии, виновником которой, по предварительным данным, стал священнослужитель.

Согласно видео с камер наблюдения, размещенном в соцсетях, 22 мая на Началовском шоссе произошло ДТП: девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил темный внедорожник, он вылетел на переход на высокой скорости.

После того как пешеход упала на дорогу, мужчина в рясе остановил машину, вышел из нее, двинулся к девушке, но вернулся обратно, снял рясу и только потом подошел к пострадавшей.

Пострадавшая госпитализирована. По свидетельству очевидцев, водитель предположительно был пьян.

В управлении МВД по Астраханской области агентству подтвердили факт аварии и сообщили, что за рублем автомобиля, сбившего девушку 1999 года рождения, был 70-летний астраханец.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).