Что произошло за день: понедельник, 23 мая

Пожизненно осужденный в Киеве российский военный, встреча Путина и Лукашенко, кандидат на пост главы МЧС, отказ Москвы от заявки на проведение "ЭКСПО-2030"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российский военный Вадим Шишимарин получил пожизненный срок на Украине. Он признан виновным в убийстве мирного жителя Сумской области. Сам подсудимый признал свою вину, сказав, что раскаивается в содеянном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет искать варианты для защиты военнослужащего.

- Президент РФ внес в Совет Федерации кандидатуру на пост главы МЧС. Источник в Совете Федерации сообщил, что речь идет об Александре Куренкове. По данным депутата Александра Хинштейна, он курировал боевую подготовку в должности замдиректора Росгвардии, а до этого проходил службу в ФСБ и в ФСО.

- Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Александром Лукашенко. По данным белорусского телеграм-канала "Пул Первого", официальная часть продлилась 4 часа 50 минут. Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями, а Лукашенко сказал об укреплении экономики России и Союзного государства, несмотря на западные санкции. Президент Белоруссии также обвинил Запад в желании отделить Западную Украину.

- Польша разорвет соглашение с Россией по газопроводу "Ямал-Европа". Ранее в мае РФ ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

- Россия отказалась от заявки на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве. Премьер РФ Михаил Мишустин направил письмо гендиректору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором отмечается, что "не приходится говорить о честной состязательной кампании" по выбору места проведения выставки.

- В России снизили уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте - с 80% до 50%.

- Американские Starbucks Corp. и Levi's решили уйти из России. В сети кофеен заявили, что продолжат поддерживать две тысячи сотрудников в РФ, что включает выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством. Levi's, по данным "Коммерсанта", начала искать покупателей на часть своих российских точек.

- Экс-глава Минтранса Максим Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа".

- Международная НПО "Фонд Генриха Белля" признана нежелательной в РФ. В ведомстве объяснили решение тем, что фонд "представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации". Организация занимается проектами в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности.

- В новых правилах русской орфографии предложили писать слово "Бог" с большой буквы. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что действующие сейчас правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и не регламентировали правила написания слов, связанных с религией.