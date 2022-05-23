Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Что произошло за день: понедельник, 23 мая

Пожизненно осужденный в Киеве российский военный, встреча Путина и Лукашенко, кандидат на пост главы МЧС, отказ Москвы от заявки на проведение "ЭКСПО-2030"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российский военный Вадим Шишимарин получил пожизненный срок на Украине. Он признан виновным в убийстве мирного жителя Сумской области. Сам подсудимый признал свою вину, сказав, что раскаивается в содеянном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет искать варианты для защиты военнослужащего.

- Президент РФ внес в Совет Федерации кандидатуру на пост главы МЧС. Источник в Совете Федерации сообщил, что речь идет об Александре Куренкове. По данным депутата Александра Хинштейна, он курировал боевую подготовку в должности замдиректора Росгвардии, а до этого проходил службу в ФСБ и в ФСО.

- Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Александром Лукашенко. По данным белорусского телеграм-канала "Пул Первого", официальная часть продлилась 4 часа 50 минут. Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями, а Лукашенко сказал об укреплении экономики России и Союзного государства, несмотря на западные санкции. Президент Белоруссии также обвинил Запад в желании отделить Западную Украину.

- Польша разорвет соглашение с Россией по газопроводу "Ямал-Европа". Ранее в мае РФ ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

- Россия отказалась от заявки на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве. Премьер РФ Михаил Мишустин направил письмо гендиректору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором отмечается, что "не приходится говорить о честной состязательной кампании" по выбору места проведения выставки.

- В России снизили уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте - с 80% до 50%.

- Американские Starbucks Corp. и Levi's решили уйти из России. В сети кофеен заявили, что продолжат поддерживать две тысячи сотрудников в РФ, что включает выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством. Levi's, по данным "Коммерсанта", начала искать покупателей на часть своих российских точек.

- Экс-глава Минтранса Максим Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа".

- Международная НПО "Фонд Генриха Белля" признана нежелательной в РФ. В ведомстве объяснили решение тем, что фонд "представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации". Организация занимается проектами в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности.

- В новых правилах русской орфографии предложили писать слово "Бог" с большой буквы. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что действующие сейчас правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и не регламентировали правила написания слов, связанных с религией.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кандидат на пост главы МЧС Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что трибунал над военными с "Азовстали" начнется в Мариуполе

Источник сообщил, что кандидатом на пост главы МЧС стал Александр Куренков

Минздрав допустил применение рабочих стандартов для лекарств только в порядке исключения

Международная НПО "Фонд Генриха Белля" признана нежелательной в РФ

Кандидатура на пост главы МЧС РФ поступила в Совет Федерации

Экс-глава Минтуризма Ставрополья стал фигурантом новых уголовных дел

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Минздрав РФ заявил, что большая часть препаратов для вакцинации уже закуплена

Россия отказалась от заявки на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"

Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"