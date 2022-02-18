Украинская НПО "Свободный Идель-Урал" признана нежелательной в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной в России деятельности украинской неправительственной организации "Свободный Iдель-Урал".

Как сообщило надзорное ведомство в пятницу, речь идет о НПО "Громадська органiзацiя "Вiльний Iдель-Урал" (ГО "Iдель") ("Свободный Идель-Урал").

В прокуратуре считают, что деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и их обнародования, добавили в надзорном ведомстве.

Данная НПО стала 51 зарубежной организацией, признанной нежелательной на территории РФ.

"Свободный Идель-Урал" позиционирует себя как "гражданское движение народов Поволжья", выступающее за "независимость" республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.