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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Астраханка, утопившая младенца в унитазе, получила 2,5 года колонии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Наримановский районный суд Астраханской области признал 30-летнюю местную жительницу виновной в убийстве новорожденного сына, сообщает во вторник управление СКР по региону.

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"Она признана виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Установлено, что, будучи беременной, женщина на учете у врача не состояла, в женскую консультацию не обращалась. Утром 2 февраля у себя дома она родила здорового мальчика. Сразу же после родов она оставила ребенка в унитазе, он захлебнулся", - говорится в пресс-релизе.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.

Астраханская область
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