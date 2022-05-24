В Кремле сочли странным список сотни влиятельных политиков мира по версии журнала Time

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали странной позицию американского журнала Time, опубликовавшего список 100 самых влиятельных политиков мира, где текст о президенте Владимире Путине написал оппозиционер Алексей Навальный, а о президенте Украины Владимире Зеленском - Джо Байден.

На просьбу журналистов прокомментировать данный список самых влиятельных политиков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал: "Там много всего странного. Совершенно непонятно, почему самым влиятельным политиком мира является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса. Также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США на одну линию с одним из российских заключенных. Это тоже трудно понять".

"Впрочем, это выбор редакции. Это все, что я могу сказать", - добавил представитель Кремля.

"Бывали в истории журнала Time и лучшие времена", - сказал он. "Сегодня всем изданиям, конечно, тяжело эмоционально, да и профессионально проживать вот это тяжелое, кризисное время, в которое мы сейчас живем", - считает Песков.